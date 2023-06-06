İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi - Son Dakika
Üye Girişi
İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi

İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi

06.06.2023 19:09

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Fatih Karagümrük ligi 51 puanla, Kasımpaşa ise 43 puanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. İstanbul derbisindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla Karagümrük kazandı.

DIAGNE FIRTINA GİBİ ESTİ

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda ise Mbaye Diagne kaydetti.

İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi

KARAGÜMRÜK 51, KASIMPAŞA 43 PUANLA TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 2022-23 sezonunda Süper Lig'i 51 puanla, Kasımpaşa ise 43 puanla tamamladı.

YORUMLAR
500

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi - Son Dakika


Son Dakika
19:02 İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi
18:58 İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi
18:55 Ateşi yaktı Süper Lig'e geliyor! Di Maria, Juventus'tan resmen ayrıldı
18:50 Ateşi yaktı Süper Lig'e geliyor! Di Maria, Juventus'tan resmen ayrıldı
18:09 CHP'nin TBMM Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
18:01 Adıyaman depreminde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu
17:59 CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
17:53 Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu
17:39 Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi
17:35 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2023 19:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement