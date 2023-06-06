Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. İstanbul derbisindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla Karagümrük kazandı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda ise Mbaye Diagne kaydetti.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 2022-23 sezonunda Süper Lig'i 51 puanla, Kasımpaşa ise 43 puanla tamamladı.
Son Dakika › Spor › İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi - Son Dakika