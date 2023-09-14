Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin yolları ayırmaya karar verdiği Nazım Sangare ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, bedelsiz şekilde Nazım Sangare'yi Fatih Karagümrük'e yolluyor. 29 yaşındaki sağ bekin, sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.
Nazım Sangare, Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bedavaya yolluyor! Yeni adresi Fatih Karagümrük - Son Dakika