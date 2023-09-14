Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bedavaya yolluyor! Yeni adresi Fatih Karagümrük - Son Dakika

Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bedavaya yolluyor! Yeni adresi Fatih Karagümrük

Son Güncelleme: 14.09.2023 14:39

Fenerbahçe'nin yolları ayırmaya karar verdiği Nazım Sangare, Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bedelsiz olarak transfer edilecek olan sağ bek, sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde İstanbul ekibine katılacak.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin yolları ayırmaya karar verdiği Nazım Sangare ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZAYI ATACAK

Fenerbahçe, bedelsiz şekilde Nazım Sangare'yi Fatih Karagümrük'e yolluyor. 29 yaşındaki sağ bekin, sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.

7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Nazım Sangare, Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bedavaya yolluyor! Yeni adresi Fatih Karagümrük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bedavaya yolluyor! Yeni adresi Fatih Karagümrük - Son Dakika
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