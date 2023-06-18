Fatih Karagümrük, Hırvat hoca Slaven Bilic ile görüşüyor - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Hırvat hoca Slaven Bilic ile görüşüyor

18.06.2023 13:28

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Andrea Pirlo'nun ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Slaven Bilic ile görüştü. Hurma, Bilic'e şartlarını sordu ve son kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibinde başkan Süleyman Hurma, Slaven Bilic ile masaya oturdu.

HURMA, BILIC İLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'te yer alan habere göre, yeni sezonda dünyaca ünlü bir teknik direktörle çalışmak isteyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞARTLARI SORULDU

Hurma görüşmede Bilic'e şartlarını sordu. Buna göre bir değerlendirme yapacak Hurma'nın son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

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Slaven Bilic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Hırvat hoca Slaven Bilic ile görüşüyor - Son Dakika


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