Karagümrük'te 5 yeni isim 11'de - Son Dakika
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Karagümrük'te 5 yeni isim 11'de

07.08.2022 19:38
Karagümrük'te 5 yeni isim 11'de

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Kırmızı-siyahlılarda Emir Tintiş, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne ilk kez Karagümrük forması ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Emir Tintiş, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne ilk kez Karagümrük forması ile sahaya çıktı. İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:

"Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Matteo Ricci, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Fabio Borini ve Mbaye Diagne". - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

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