Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak amacıyla sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp programı kapsamında birçok hazırlık maçı yapma imkanı bulan ekip, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktör Şenol Can, takımın hedefinin Süper Lig'e geri dönmek olduğunu vurgulayarak, oyuncuların tecrübelerini kullanarak bu hedefe ulaşacaklarını belirtti. Gaziantep FK'den transfer edilen Papy Djilobodji de takıma katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti ve takımın ait olduğu yere geri dönmek için çalışacaklarını söyledi.

27.07.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan kırmızı siyahlı ekip, bugün Kocaelispor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

Teknik direktör Şenol Can, gazetecilere yaptığı açıklamada kamp programları kapsamında çok sayıda hazırlık maçı yapma imkanı bulduklarını belirterek, "Teknik, taktik, fiziksel yönde gelişmek için son hazırlık maçımızı da bugün yapacağız." dedi.

Mevcut kadroyla lige hazırlanırken transfer çalışmalarına da devam ettiklerini dile getiren Can, "Çok önemli oyuncular aramıza katıldı. Yabancı, yerli, genç, iyi oyuncular transfer ettik. Eksik bölgelerimiz de var. Takımımıza, bütçemize, bu lige uygun oyuncular arıyoruz. 4-5 transfer daha yapıp lige başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının yeniden Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu vurgulayan Can, "Tek hedefimiz takımımızı ait olduğumuz yere, tekrar Süper Lig'e çıkarmak. Çalışmalarımızı da o yönde yapıyoruz. İnşallah Süper Lig'e tekrar geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Can, bu sezonun tüm takımlar için zorlu geçeceğine işaret ederek, her takımın şampiyonluğa oynayacağını, seyir zevki yüksek maçların izleneceğini kaydetti.

"Çok çalışacağız ve ait olduğumuz yere geri döneceğiz"

Fatih Karagümrük'ün Gaziantep FK'den transfer ettiği defans oyuncusu Papy Djilobodji de takıma geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Buraya tecrübemi katmaya, kendimi de göstermeye geldim." dedi.

Yeniden Süper Lig'de mücadele edebilmek için herkese büyük görev düştüğünü vurgulayan Djilobodji, "Hocamızın dediklerini bütün takım olarak uygulamaya çalışacağız. Takımda tecrübeli oyuncular var. Tecrübelerimizi katarak tekrar ait olduğumuz yere çıkmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız ve ait olduğumuz yere geri döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Şenol Can, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement