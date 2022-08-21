Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik

21.08.2022 22:05
Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik

Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı. Pirlo, Emir Tintiş ve Matteo Ricci'nin yerine Ibrahim Dresevic ve Ahmed Musa'ya görev verdi.

Karagümrük, Beşiktaş karşısına Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaoğlu, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Ahmed Musa, Fabio Borini ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı. - İSTANBUL

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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih... Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih... Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik - Son Dakika

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