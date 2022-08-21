Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı. Pirlo, Emir Tintiş ve Matteo Ricci'nin yerine Ibrahim Dresevic ve Ahmed Musa'ya görev verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik - Son Dakika

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