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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: 'Enerjisiz ve yavaştık' - Son Dakika
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: 'Enerjisiz ve yavaştık'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldukları maçın ardından takımın enerjisiz ve yavaş olduğunu belirterek, bu durumun maçı etkilediğini söyledi.

23.12.2023 - 18:55,
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- Şota Arveladze: "Maçın içinde kalamadık, enerjisiz ve yavaştık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 3-0'lık Gaziantep Futbol Kulübü mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçın içinde kalamadık. Enerjisiz ve yavaştık. Bu da maçı çok etkiledi" dedi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şota Arveladze, üzücü bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "3-0'lık skor kolay değil. 3-0'lık bir oyuna sanki benzemiyordu. Çalışmak lazım. Pozisyona girdik. İkinci devre en azından 3-4 pozisyonumuz var. Maçın içinde kalamadık. Enerjisiz ve yavaştık. Yavaş top çevirdik. Enerjisizlik vardı. Bu da maçı çok etkiledi tabii. Defansif olan takımı açmanız lazım. Daha fazla hareket gerektiğinde yavaşlarsan rakibe zaman vermiş olursun. 3-4 net pozisyon bulduk ama olmadı. Devamı gelmesi gerekiyor. Önümüzde baya maç kaldı onlara bakacağız" şeklinde konuştu.

"Motive eksikliği olabilir"

Oyuncularının üzerinde motivasyon eksikliği olabileceğini de vurgulayan Arveladze, "Motive eksikliği olabilir ama böyle bu kadar da olmaz. Takımın canlı olması gerekiyor. Oyuncularımı uyardım. Maçın içinde kalmak en önemlisiydi. Bu tarz maçlarda maçın içinde kalmak çok önemli. 49. dakikada 2. golü yedik" diye konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: \'Enerjisiz ve yavaştık\'
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: 'Enerjisiz ve yavaştık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: 'Enerjisiz ve yavaştık' - Son Dakika
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