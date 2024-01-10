 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık' dedi. Karagümrük, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti ve Arveladze, maçın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirdi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık
10.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:50
Abone Ol

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "1 gün ekstra dinlemek bu tarz maçlarda çok faydalı oluyor. İlk yarı iyi başladık. İlk devre çok pozisyona girdik, 3 gol attık. Kayseri bu sene hem topa sahip olan, arkaya iyi koşan bir takım. İkinci devre 10-12 dakika topu verdik. Sonra düzeldik. Taktik değişiklik yaptı. O iyi geldi. Ondan sonra kontrolü kaybetmedik. 2-3 tane de pozisyona girdik. Gol atamadığımız 3 maçtan sonra 4 gol attık. İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fatih Karagümrük, Şota Arveladze, Kayserispor, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık - Son Dakika


19:49
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

Son Dakika
17:20 Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 20:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement