Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Küme düştüğümüz için üzgünüz - Son Dakika
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Küme düştüğümüz için üzgünüz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Küme düştüğümüz için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında küme düştükleri için üzgün olduklarını belirtti. Kafkas, maçın ilk yarısında etkili oynadıklarını ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi. Ancak ikinci yarıda gol yedikten sonra oyunun dengesinin değiştiğini ifade etti. Ayrıca Kafkas, hakem hatalarına da değinerek, son haftalarda VAR hakemlerinin gelmesinin maçların doğru bir şekilde yönetilmediğini gösterdiğini söyledi.

18.05.2024 22:13
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, küme düştükleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, maçın ilk yarısında etkili oynadıklarını ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.

Küme düştükleri için üzgün olduklarını belirten Kafkas, şunları kaydetti:

"İkinci yarı başladığında maalesef yarım olan bir pozisyondan gol yedik. Kırmızı karttan sonra da zaten oyunun dengesi iyice değişti. Gaziantep FK'yi tebrik ediyorum. Tabi asıl söylenmesi gereken hani özellikle Fatih Karagümrük Spor Kulübüne ligin başından başlayıp sonuna kadar ciddi hakem hataları oldu. İşte son haftalara gelince biliyorsunuz VAR hakemleri gelmeye başladı falan filan yani. Bu son iki haftalık, üç haftalık bu işin doğrusu biz tam bir sezonu maalesef kapsamıyor. Yönetenler enteresan adamlar yani. Eh hayırlı olsun yani. Söyleyecek çok şey var da şimdi herkes mutlu olsun bakalım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Küme düştüğümüz için üzgünüz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Küme düştüğümüz için üzgünüz - Son Dakika
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