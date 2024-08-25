Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Oyundan koptuk'

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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK'ye 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ilk golü yedikten sonra oyundan koptuklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Oyuna istekli başladık. 22. dakikaya kadar her şey gayet iyi gidiyordu. Bir tek ceza sahasına girip şut çekmeyi yapamadık. 22. dakikada yüzde 100 pozisyonda topu auta attık, dönen top gol oldu. Golden sonra oyundan koptuk. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız vardı. Buraya gelenlere teşekkür ediyoruz. Burada oynamak bizim için deplasman gibi. Mağlubiyet için üzgünüz. İkinci yarıda toparlanır gibi olduk ama bir türlü toparlanamadık." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Fatih'teki Vefa Stadı'nda yeni bir stadyum inşasına izin çıktığı yönündeki iddialara da değinen Canel, "Ben burada 8 senedir varım. Hep aynı şeyler var, 'yapıyoruz, ediyoruz, oldu' diye. Henüz bir şey göredemedik. Umarım bizden sonrakiler görür, bu maç Karagümrük'te oynanabilirdi. Seyirci desteğine ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Canel ayrıca futbolcuların sakatlık gerekçesiyle yerde uzun süre yatmalarını eleştirerek, "Yatarak futbolu çirkinleştirmeyelim. Yatan arkadaşlar sanki hastaneye gidecekmiş gibi bağırıp yatıyorlar, sonra oyuna yeni başlamış gibi koşuyorlar. Bunlar futboldaki çirkin görüntüler. Bu görüntülerden vazgeçelim. Herkes kendi oyun planına göre hareket etsin." dedi.