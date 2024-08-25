Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Oyundan koptuk' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Oyundan koptuk'

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK'ye 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ilk golü yedikten sonra oyundan koptuklarını söyledi. Canel ayrıca futbolcuların sakatlık gerekçesiyle yerde uzun süre yatmalarını eleştirerek, 'Yatarak futbolu çirkinleştirmeyelim.' dedi.

25.08.2024 03:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK'ye 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ilk golü yedikten sonra oyundan koptuklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Oyuna istekli başladık. 22. dakikaya kadar her şey gayet iyi gidiyordu. Bir tek ceza sahasına girip şut çekmeyi yapamadık. 22. dakikada yüzde 100 pozisyonda topu auta attık, dönen top gol oldu. Golden sonra oyundan koptuk. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız vardı. Buraya gelenlere teşekkür ediyoruz. Burada oynamak bizim için deplasman gibi. Mağlubiyet için üzgünüz. İkinci yarıda toparlanır gibi olduk ama bir türlü toparlanamadık." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Fatih'teki Vefa Stadı'nda yeni bir stadyum inşasına izin çıktığı yönündeki iddialara da değinen Canel, "Ben burada 8 senedir varım. Hep aynı şeyler var, 'yapıyoruz, ediyoruz, oldu' diye. Henüz bir şey göredemedik. Umarım bizden sonrakiler görür, bu maç Karagümrük'te oynanabilirdi. Seyirci desteğine ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Canel ayrıca futbolcuların sakatlık gerekçesiyle yerde uzun süre yatmalarını eleştirerek, "Yatarak futbolu çirkinleştirmeyelim. Yatan arkadaşlar sanki hastaneye gidecekmiş gibi bağırıp yatıyorlar, sonra oyuna yeni başlamış gibi koşuyorlar. Bunlar futboldaki çirkin görüntüler. Bu görüntülerden vazgeçelim. Herkes kendi oyun planına göre hareket etsin." dedi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Trendyol, Manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Oyundan koptuk' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
10:42 Batshuayi kesmedi Galatasaray, Fenerbahçe’nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
10:30 Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 09:44:30. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Oyundan koptuk' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement