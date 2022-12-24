Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in, Beşiktaş'la yarım sezonluk anlaşma yaptığı konuşulurken gündeme bomba gibi bir haber düştü. Caner Erkin'e Mallorca, Cadiz ve Getafe teklif yaptı.
Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Caner için bu üç kulübün teklif yaptığını yazdı. Daha önce Rusya'da CSKA Moskova deneyimi olan sol bek, 34 yaşında yeniden Avrupa'ya çıkmaya hazırlanıyor.
İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Fenerbahçe'den sonra Karagümrük'le anlaşan Caner için tek pürüz bu konu. Ailesinin görüşü Caner'in transferinde belirleyici olacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Caner Erkin'in İspanya'ya gideceği iddia edildi - Son Dakika