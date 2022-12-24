Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Caner Erkin'in İspanya'ya gideceği iddia edildi - Son Dakika
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Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Caner Erkin'in İspanya'ya gideceği iddia edildi

24.12.2022 00:05

Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan 34 yaşındaki Caner Erkin, İspanya La Liga ekipleriyle görüşüyor. Caner'e 3 kulüpten teklif geldiği öğrenildi.

Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in, Beşiktaş'la yarım sezonluk anlaşma yaptığı konuşulurken gündeme bomba gibi bir haber düştü. Caner Erkin'e Mallorca, Cadiz ve Getafe teklif yaptı.

İKİNCİ AVRUPA DENEYİMİ

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Caner için bu üç kulübün teklif yaptığını yazdı. Daha önce Rusya'da CSKA Moskova deneyimi olan sol bek, 34 yaşında yeniden Avrupa'ya çıkmaya hazırlanıyor.

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AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Fenerbahçe'den sonra Karagümrük'le anlaşan Caner için tek pürüz bu konu. Ailesinin görüşü Caner'in transferinde belirleyici olacak.

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Caner Erkin, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Caner Erkin'in İspanya'ya gideceği iddia edildi - Son Dakika
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