Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'un A Milli Takım'a çağrılmamasına tepki Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, 24 yaşındaki futbolcusu Emre Mor'un A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmaması nedeniyle teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u milli takıma almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa, çeşitli odakların temsilcisidir." ifadeleri kullanıldı.

Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.