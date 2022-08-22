Beşiktaş'ta gecenin yıldızı N'Koudou galibiyeti değerlendirdi: Allah'ın yardımıyla karşılığımı aldım - Son Dakika
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Beşiktaş'ta gecenin yıldızı N'Koudou galibiyeti değerlendirdi: Allah'ın yardımıyla karşılığımı aldım

22.08.2022 00:17
Beşiktaş'ta gecenin yıldızı N'Koudou galibiyeti değerlendirdi: Allah'ın yardımıyla karşılığımı aldım

Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta maçın yıldızlarından Kevin N'Koudou karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu. "Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi idman yaptık. Ben elimden gelenin en iyisini Beşiktaş için yapıyorum." diyen 27 yaşındaki futbolcu, "Allah'ın yardımıyla bugün karşılığımı aldım. Bu büyük camiaya yardımcı olmak, taraftarı mutlu etmek en büyük niyetim." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada başarılı performansını bir de golle süsleyen Kevin N'Koudou maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BEN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ BEŞİKTAŞ İÇİN YAPIYORUM"

N'Koudou yaptığı açıklamada, "Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi idman yaptık. Ben elimden gelenin en iyisini Beşiktaş için yapıyorum. Geçen sene sakattım, uzun süre ayrı kaldım, ritmimi bulamadım. Hazırlık kampıyla beraber iyi başladım. Allah'ın yardımıyla bugün karşılığımı aldım. Bu büyük camiaya yardımcı olmak, taraftarı mutlu etmek en büyük niyetim." dedi.

"SAHADA OLUNCA ARAMIZ ÇOK İYİ"

"İnşallah, bu sezon benim sezonum olur; bu sezon Beşiktaş için harika olur" ifadelerini kullanan N'Koudou sözlerini "Rachid ile aynı dili konuştuğumuz için aramız çok iyi. Sahada olunca da aramız çok iyi. Rachid kenardan sürekli 'Haydi, haydi' dedi. Onun da farkındayım." diyerek noktaladı.

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Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta gecenin yıldızı N'Koudou galibiyeti değerlendirdi: Allah'ın yardımıyla karşılığımı aldım - Son Dakika


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