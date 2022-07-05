Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük'te

05.07.2022 20:41
Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük'te

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard'da forma giyen Fatih Kurnaz'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard'da forma giyen Fatih Kurnaz'ı transfer etti.

2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz'ı renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karagümrük'e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerimize bağladık" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 20:58:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement