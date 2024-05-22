Fatih Taşdelen, Karşıyaka\'da kalmaya devam edecek

Spor

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Karşıyaka'nın 28 yaşındaki forvet oyuncusu Fatih Taşdelen, yeni sezonda da yeşil-kırmızılı formayı giyecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da sezonun hayal kırıklığıyla sona ermesinden sonra gözler transfere ve başkanlık seçimine çevrildi. 1 Haziran'daki gerçekleşecek olan seçimde İlker Ergüllü'nün göreve gelmesine kesin gözüyle bakılırken, yeşil-kırmızılılar bu süreçte zaman kaybetmeyip iç transferde çalışmalara başladı. İlk olarak sözleşmesi sona erecek olan futbolcularla masaya oturması hedeflenirken, ilk hedef 30 Haziran'da serbest kalma hakkı kazanan Fatih Taşdelen olacak. Seçilecek yönetimin kulüpte kalmasına sıcak baktığı 28 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık daha sözleşme teklif edilecek. Ailesiyle birlikte İzmir'de mutlu olan Fatih Taşdelen'in bu teklifi kabul edeceği ve yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Şu anda ailesiyle birlikte tatilde olan başarılı golcünün tatil dönüşünde ilk olarak kulüp binasına gideceği ve bu işi noktalayacağı öğrenildi.

Öte yandan Fatih Taşdelen, bu sezon Karşıyaka formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkarken 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı. - İZMİR