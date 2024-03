Spor

- Fatih Tekke: "Çok iyi organize olan bir takıma karşı 3 golle kazandık"

ANTALYA - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir organize bir takımı çok büyük bir risk alarak ve oyuncularımın iyi performansıyla beraber 3 golle kazandık. Bu bizim için çok değerliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyun formatını değiştirdikten sonra maçta fırsatlar bulmaya başladıklarını ifade etti.

"Abdullah Hoca çok zarif ve nazik bir insan. Maç öncesinde unutamayacağım bir davranış sergiledi"

Oyun olarak çok iyi organize olan bir takıma karşı galibiyet aldıklarını belirten Fatih Tekke, Abdullah Avcı'nın kendisine maçtan önce çok zarif bir davranışta bulunduğunu ve ona teşekkür ettiğini söyledi. Tekke, "Maç öncesi Trabzonspor'u analiz ederken hemen hemen her detayı değerlendirmeye çalıştık. Özellikle oyunun ilk bölümünde baskımız farklıydı. Fakat çok iyi olduğunu söyleyemem. Bulduğumuz gol bizim için iyi bir şeydi. İkinci gol sahalarda görülmeyecek şekilde bize döndü. Baskı değiştreceğimiz ana kadar rakip fırsatlar buldu açıkçası. Oyun Trabzonspor lehine gidiyordu. Fakat 3-4-3 baskımızı yapmaya başlayınca fırsatlar bulmaya başladık. Gayet de iyi oldu. Bunu hafta içinden beri çalışıyorduk. Risk almamız gerektiğini söylemiştim galip gelmek istiyorsak. Bizim çok ihtiyacımız vardı puan ve puanlara. Çok iyi bir organize bir takımı çok büyük bir risk alarak ve oyuncularımın iyi performansıyla beraber 3 golle kazandık. Bu bizim için çok değerliydi. Takımımdaki tüm oyuncuları tebrik ederim. Abdullah Hoca çok zarif ve nazik bir insan. Maç öncesinde unutamayacağım bir davranış sergiledi. Ona buradan teşekkür ediyorum. Türkiye'deki en çok beğendiğim hocalardan bir tanesi zaten. Biz ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Her maç her puan bizim için değerli. Bugün 3 puan aldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Enis Destan'ın stilinin kendisine benzetilmesiyle ilgili soruya Fatih Tekke, "Uzaktan gördüğüm kadarıyla Enis Destan neyi var neyi yok veren bir oyuncu. Yolu açık gözüküyor. Herkesin eksiği olduğu gibi onun da eksiği var. Oynadıkça daha iyi olma yolunda adımlar atıyor. Ona da başarılar dilerim" dedi.

"Bu sene Alanyaspor'un ligde kalması lazım"

Trabzonlu olmasıyla ilgili olarak ise Fatih Tekke, şunları söyledi:

"Ben Trabzonluyum, her yerde bu böyle. Trabzon şehrine hayran bir insanım. Trabzon şehrini çok seven bir insanım. Trabzonlu olan insanlarla olan bağım başka bir şekilde. Bunun sadece benim performansımla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Demeçlerle alakalı da bir şey değil. O şehri tanıyorum, şehir de beni tanıyor. Öyle bir bağ oluştu. Onun için ben de acılar çektim. Onlar da çok sabrettiler. Dolayısıyla o şehirle ilgili benim kafamda hiçbir soru olmayacak. Ama hayat böyle bir şey. Bugün Alanyaspor için her takımda olduğu gibi çok çalışan bir pozisyondayım. Yaptığım işi seviyorum. Çok doğru işler yaptığımızı da düşünüyorum. Her ne kadar insanlar görmek istemese de. Buraya geldiğimden itibaren önceliğin son saniyesine kadar ligde kalmamız lazım. Alanya ilçe takımı ama çok iyi şeyler verebilecek bir camia. Bu seneyi atlatmamız lazım. Bu sene Alanyaspor'un ligde kalması lazım. Allah nasip ederse ok iyi şeyler olacak. Ama şu anlık durumumuz çok güllük gülüstanlık değil. O zorluğu yaşıyoruz, yaşayacağız. Tüm konsantrasyonum tüm ekibimle beraber bu."

"Elimizdeki malzemeyi en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz"

Oyuncuların bireysel performansıyla ilgili gelen bir soruya ise Fatih Tekke, "Hiçbir oyuncum bana asla borçlu değil. Bu oyuncuların hepsi bunu hakkediyor. Çünkü iyi antrenman yapıyorlar, yapmak zorundayız. Benim tarzım antrenman olarak spontane oyundan hoşlanmıyoruz. Yıllardır böyle yapmaya çalışıyoruz. Oyunun içinde oyuncunun gücünü artırabilmek kısa sürede olacak şey değil. Bu konuda biraz hak verirsiniz bana. Takıma sonradan dahil olan bir teknik adamım. Elimizdeki malzemeyi en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen değişiklikler yapıyoruz, insanız hata yapıyoruz. Benim birinci parametrem bunu kim iyi yapabiliyor. Biz robotlarla oynamıyoruz, insanlarla oynuyoruz. Buna karşılık vermeleri önemli. Bunun için çaba göstermeleri önemli. Yorularak, sahada Alanyaspor için ter dökmüş oyuncular var. Bunu net gördük. Mücadeleye devam etmek için çok önemli parametreler. Yüzde yüz bu halde değiliz, sadece 3 puan kazandık. Biz her maça çok dikkatli devam edeceğiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.