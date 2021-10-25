Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu

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Türk futbolunun en büyük golcülerinden Fatih Tekke, 2010 yılında Beşiktaş'ta oynadığı döneme ilişkin çok çarpıcı bir itirafta bulundu.

BERND SCHUSTER, FATİH TEKKE'YE KÜFÜR ETMİŞ

O dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü Bernd Schuster'le yaşadıklarını NTV'ye anlatan Tekke, Sivasspor'la oynadıkları maç sonrası Alman çalıştırıcının, kendisine maç esnasında yaşanan bir pozisyon nedeniyle kızdığını ve odasına çağırarak İngilizce küfürler ettiğini ifade etti. Hocanın tavrına şaşırdığını söyleyen genç teknik adam, "Orada yüz yüze geldik. Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu" şeklinde konuştu.