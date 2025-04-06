Fatih Tekke: Fırsat Maçını Kaçırdık - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke: Fırsat Maçını Kaçırdık

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybedilen maçı değerlendirdi.

06.04.2025 22:55
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- Fatih Tekke: "Fırsat maçıydı, bunu kaçırdık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke:

"Normalleşecek şekilde puanları toplayıp, kupaya odaklanmalıyız"

"Trabzonspor büyük takım gibi oynadı"

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, "Top kazanmakta etkisiz kaldık. Gücümüz bu noktada yetmedi. Fırsat maçıydı, bunu kaçırdık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Geldiğimizden bu yana oyun olarak en iyi oyun diyebilirim. Özellikle maçın ilk yarısı. Maçın ikinci yarısında oyuncularıma 'ilk 15 dakika çok önemli' dedim. Bire birde penaltı pozisyonu ve arka arkaya yediğimiz gol var. Kabul edilemez şekilde. Oyun olarak herkes elinden geleni yaptı. Top kazanmakta etkisiz kaldık. Gücümüz bu noktada yetmedi. Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Daha iyi olabilir miyiz? Evet. Normalleşmemiz için önemli derbi maçlarımız var. Fırsat maçıydı, bunu kaçırdık" diye konuştu.

"İçeri daha farklı sonuçla girebilirdik"

Maçın ikinci yarısında sakin kalıp, topa sahip olamadıklarını belirten Tekke, ilk yarıdaki oyuna değinerek, "İlk yarı özellikle tüm çalıştığımız şekilde gayet iyi olumlu fırsatlar var. Direkten dönen top var. Rakibin özellikle birebirde yakaladığımız pozisyonlar var. İçeri daha farklı sonuçla girebilirdik. Fenerbahçe açısından bakılırsa olumsuzdu. Taraftarın tepkisi de ikinci yarı büyüyecekti diye düşünüyorum. Beklenmedik gollerle bir anda oyun istemediğimiz duruma geldi. Bu durumları doğru geçirmemiz lazım. Topa sahip olarak, sakin kalarak ikinci yarıda bunu beceremedik" ifadelerini kullandı.

"Normalleşecek şekilde puanları toplayıp, kupaya odaklanmalıyız"

"Bugün oyun olarak kesinlikle kazandık ama iyi bir skor değildi" diyen Fatih Tekke, sözlerine şöyle devam etti: "İhtiyacımız olan şey tabela. Bir kırmızı kart pozisyonu olabilir tartışmalı. Oyun olarak bir üstünlük yoktu. Bana göre gücümüz yetmedi. Daha kontrollü geçirmemiz lazım bu tip maçları. Oyuncularımın isteğinden gayet memnunum. Takımda pozitif değişik şeylerin olduğunu yaşayarak görüyorum. İlk yarıdaki oyunu görmezden gelemeyiz. 4. maçımız kupa dahil. Ligin son haftaları, biz öncelikle puanları toplayıp, kupaya odaklanmalıyız."

"Trabzonspor büyük takım gibi oynadı"

Denis Draguş ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan bordo-mavili teknik adam, "3-4-3 baskısıyla başladık. Draguş bugün hem hızı hem fiziksel özelliği için tercih ettik. Golünü de attı ama oyuncu performansından ziyade takımın konumu çok önemli.. Giren oyuncuların özellikle, oyunun son bölümünde Ozan ve Edin'i 6'da kullanmak zorunda kaldık. Penaltı ve yediğimiz gol; Fenerbahçe bizi oyun olarak yendi. Trabzonspor büyük takım gibi oynadı. Daha önce maçı bitirebilirdik ve kontrolü elimizde tutabilirdik" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Fatih Tekke, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: Fırsat Maçını Kaçırdık - Son Dakika

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