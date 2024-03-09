Fatih Tekke: Galip gelmek için mutluyuz - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke: Galip gelmek için mutluyuz

Fatih Tekke: Galip gelmek için mutluyuz

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tekke, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a teşekkür etti ve takımının hedefinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

09.03.2024 17:33  Güncelleme: 17:34
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktör Fatih Tekke, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a kendisi için sarf ettiği cümlelerden dolayı teşekkür etti.

Sivasspor'a bundan sonraki maçlarında başarı dileyen Tekke, "Maç tüm hikayesiyle ön hazırlığında, hazır olduğumuz durumlardan ibaretti. Farklı durumlarla karşılaştığımız biran söyleyemem." dedi.

Tekke, topun kendilerinde olduğu zamanlarda yön değiştirerek oynamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Özellikle maçın büyük bölümünde organizasyonlarımızın çok iyi olduğunu söyleyemem. Baskılarımızın hızının iyi olduğunu söyleyemem." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha doğru işler yaptıklarını dile getiren Tekke, şunları kaydetti:

"Genel hatlarıyla daha iyi oynamamız gereken, daha güvenli oynamamız gereken bir maçtı. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli, biraz nefes aldık diyebilirim. Haftaya çok önemli bir maçımız var, onu da kazanmak istiyoruz. Zor bir maçtı, gündüz olması, koşulları, saha, zemin, ikinci top oynayan ve risk alan bir Sivas takımı. Dolayısıyla Allah bugün bize galibiyeti nasip etti. Çok şükür deyip yolumuza devam etmemiz lazım. Bugün iyi yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak için de tekrarlarımızı artırmamız lazım."

"Alanyaspor olarak tek hedefimiz ligde kalmak"

Tekke, takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu da dile getirerek, "Bunun son haftaya kadar süreceğini düşünüyorum. Galatasaray maçına kadar giden bir periyot vardı. Oraya kadar çok iyi gidersek, bunun çoğu kısmını halletmiş olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Takımının hedefleri hakkında da bilgi veren Tekke, "Alanyaspor olarak tek hedefimiz ligde kalmak. İstersek 5. sırada olalım önemli değil. Ligde kalmak birinci hedef. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla matematiksel olarak bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Alanyaspor'un önünün açık olduğunu geçen haftalarda da söyledim." dedi.

Ligde puan almanın çok zor olduğuna dikkati çeken Tekke, Sivas deplasmanından da çok zor 3 puan kazandıklarını söyledi.

Tekke, bir soru üzerine ise hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke: Galip gelmek için mutluyuz - Son Dakika

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