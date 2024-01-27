 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Tekke: Her şeye rağmen artı bir puan önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Tekke: Her şeye rağmen artı bir puan önemli

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Her şeye rağmen artı bir puan önemli. Rakibimizle olan puan farkını artırmak istiyorduk. Bugün bu gerçekleşmedi' dedi.

Fatih Tekke: Her şeye rağmen artı bir puan önemli
27.01.2024 - 19:21,
Abone Ol

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen artı bir puan önemli. Rakibimizle olan puan farkını artırmak istiyorduk. Bugün bu gerçekleşmedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının performansının artması gerektiğini ifade etti. Her şeye rağmen bu maçta alınan bir puanın önemli olduğunu belirten Tekke, "Maçın dakikası beklediğimiz gibi geçti. Rakibin hızlı hücum şansı yakalama, ikinci toplarla pozisyon bulma organizasyonları vardı. Beklediğimiz gibiydi. Fakat özellikle hücum hattındaki oyuncularımın performanslarının biraz daha artması gerekiyor. Bugün bu çok fazla gerçekleşmedi. Ona rağmen iyi oynadığımız bir maç. Yediğimiz gol, verilmeyen golümüz konuşulabilecek bir gol. Bireysel hatalar var. Her şeye rağmen artı bir puan önemli. Rakibimizle olan puan farkını artırmak istiyorduk. Bugün bu gerçekleşmedi. Belki hakemin yanlış bir kararından dolayı. Ama genel hatlarıyla oyuncularımın pes etmeyişi benim için önemliydi. Her maçımız zorlu. Az hata yapmamız lazım. Üçüncü bölgede biraz daha sakin kalıp önde olmamız lazım, çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Fatih Tekke, Pendikspor, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: Her şeye rağmen artı bir puan önemli - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Tekke: Her şeye rağmen artı bir puan önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement