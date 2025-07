Fatih Tekke iptal olan transfer sonrası sert konuştu: Bizi istemeyen baksın dalgasına

Süper Lig devi Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Erzurum kampında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"DAHA İYİSİNİ BULUP ALIRIZ"

Atletico Madridli futbolcu Saul Niguez'in iptal olan transferi ile ilgili konuşan Fatih Tekke, "Başkanımız ve ben, dört aylık süreç içerisinde çok oyuncu izledik. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler var. Sosyal medyanın etkisiyle çok istenen pozisyona geliyor oyuncular... Menajerler de buraları takip ediyor. İstekler artabiliyor. Saul Niguez'i bilmiyorum ama orada da benzer şeyler meydana gelmiştir ve olmamıştır. Daha iyisini bulup alırız. Nasibin ötesinde bir şey yok." dedi.

"HEPİMİZİN GÜNAHI VAR!"

Sözlerine devam eden Tekke, "Burada hepimizin günahı var! Türkiye, bana göre dünyanın en güzel yeri. Trabzonspor her şeyiyle mükemmel bir yer. Her istedikleri veriliyor oyuncuların, bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Ben söyleyeyim. Oyuncular, birçok yer ile görüşüyor. En son Türkiye'yi seçiyorlar. Sonra İstanbul'u, oradan sonra Trabzon'u! Rakam birken, bize iki oluyor! Yanılmıyorsam ülkeye gelen isimli yabancı oyuncuların %50'sinden belki performans alınmıştır. Diğerleri ülkemize zarar. Bu arada Türk oyuncularımız var bizim. Her idmanda, her maçta kendi yapabildiğini yapmaya çalışan ama bazen bize göre bazen taraftara göre performansları düşük olduğunda maruz kaldıkları durum var. Eleştiriler var, küfürler var gibi gibi. Ben bu ülkenin insanı olarak bunu kabul etmiyorum. " dedi.

"TRABZON'U İSTEMEYEN BAKSIN DALGASINA"

Fatih Tekke, son olarak Trabzon'u istemeyen kişilere seslenerek, "Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına! Saul Niguez'den bağımsız söylüyorum!" sözlerini sarf etti.