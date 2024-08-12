Fatih Tekke: Maçta 8-9 net gol pozisyonu kaçırdık - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke: Maçta 8-9 net gol pozisyonu kaçırdık

Fatih Tekke: Maçta 8-9 net gol pozisyonu kaçırdık

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçta 8-9 net gol pozisyonu kaçırdıklarını ve iki puanı kaybettiklerini söyledi. Tekke, oyuncularının isteği ve formasyon değişikliğinden memnun olduğunu belirtti.

12.08.2024 01:30
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç boyunca 8 - 9 net gol pozisyonu kaçırdıklarını ve iki puanı kaybeden taraf olduklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle maçın ilk dakikalarında oyuncularının yakaladıkları pozisyonları gole çevirebilse, maçın hikayesinin çok farklı olabileceğini dile getirdi.

Rakibin de maçın ilk bölümünde kaçırdığı 2 net gol pozisyonu olduğunu ifade eden Tekke, "Onlar da atabilirdi ama bizim de yanılmıyorsam 8-9 tane net pozisyonumuz var. Bunlardan bir tanesini gol yapabildik. Ama oyuncularımın isteğinden, arzusundan ve formasyon değişikliğinde uyumdan, çalıştığımız tekrardan, üçüncü bölgede bulduğumuz pozisyon sayısından oldukça memnunum." dedi.

Geçen sezonki problemlerin devam ettiğini anlatan Tekke, "Tüm kulüplerin yaşadığı ekonomik şartlardan, transferlerin gerçekleşme sürecinin sorunlu yaşanmasından, biz de geç kaldık. Geçen sezondan beri ön bölgeye oyuncu ihtiyacımız olduğunu her şey bize gösteriyor. Bu tabi beni açıkçası mutsuz ediyor." diye konuştu.

Takıma gelen ve yeni gelecek oyuncuların uyumu ile oyunu anlama sürecinden dolayı sezonun ilk bölümünün kendileri için zor geçeceğini kaydeden Tekke, oyun olarak da plan ve organizasyon olarak da bir problemlerinin olmadığını söyledi.

Tekke şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadılar, kesinlikle hak eden taraf bizdik. Rakibimiz de yeni bir takım. Onlar da bana göre gayet iyiydi. 90 dakika sonunda her iki takım bir puanı paylaşmış oldu. Ama iki puanı kaçıran takım Alanyaspor'du. Bunun için de üzgünüz. Ligin iyi takımlarından RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağız. Zor bir maç olacak. Şimdi ona hazırlanmak için dinleneceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke: Maçta 8-9 net gol pozisyonu kaçırdık - Son Dakika

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