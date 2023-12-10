16:30 • •
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek 6 maç aranın ardından galip geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 89. dakikada penaltıdan Joao Novais attı.
İstanbulspor'da forma giyen Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke, bu maçta babasına rakip oldu. Mücadeleyi Fatih Tekke'nin takımı kazandı.
Son Dakika › Spor › Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, İstanbulspor'u devirdi - Son Dakika