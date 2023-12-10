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Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, İstanbulspor'u devirdi - Son Dakika
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Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, İstanbulspor'u devirdi

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İstanbulspor'da forma giyen Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke, bu maçta babasına rakip oldu.

Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, İstanbulspor\'u devirdi
10.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:24
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek 6 maç aranın ardından galip geldi.

TEK GOL PENALTIDAN GELDİ

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 89. dakikada penaltıdan Joao Novais attı.

Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, 6 maç sonra galip geldi

FATİH TEKKE OĞLUNU ÜZDÜ

İstanbulspor'da forma giyen Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke, bu maçta babasına rakip oldu. Mücadeleyi Fatih Tekke'nin takımı kazandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, İstanbulspor'u devirdi - Son Dakika
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