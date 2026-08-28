Fatih Tekke Trabzonspor'dan İstifa Etti - Son Dakika
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Fatih Tekke Trabzonspor'dan İstifa Etti

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros'a 4-0 yenilerek istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da 48 yaşındaki teknik adam, yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu röportajda istifa ettiğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece yaşattık. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey, bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır geceli gündüzlü ekibimle, her şeyimizle beraber daha iyiyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Takım kesinlikle çok daha iyi olacak. Bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. O maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasibin ötesinde yer yok. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibarıyla istifa ettiğimi söylemek istiyorum."

Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu belirten Tekke, şunları kaydetti:

"Herkese söylediğim bir şey var; mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata öyle şeylere sonuç olabiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya 'olmaz'. O kadar güzel olmaz ki siz de bir karar vermeniz lazım. Kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tür şeyleri de çok daha fazla büyüterek gidiyor. Camianın da rahatlatması adına, Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun."

Trabzonspor'un çok değerli ve güçlü bir kadrosunun olduğunun altını çizen Fatih Tekke, "Çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda, onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık. Bunun ilk adımını da biz gerçekleştirdiğimiz için de ümidim çok. Ama üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok, hayat öyle bir şey ama bunu da kabul etmek lazım. Nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke Trabzonspor'dan İstifa Etti - Son Dakika

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