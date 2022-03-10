Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın - Son Dakika
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Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın

10.03.2022 22:41

Ünlü yorumcu Levent Tüzemen bugün oynanacak Barcelona-Galatasaray maçının kadrosunda Arda Turan'ın yer almamasını eleştirdi. Tüzemen, "Arda Turan, Galatasaray'ın takım kaptanı olarak o uçakta yer almalı ve Barcelona'ya gitmeliydi" sözlerine yer verirken deneyimli futbolcunun Terim ile olan fotoğrafını paylaşması ile ilgili, "Fatih Terim'de o fotoğraf konusunda Arda'ya 'keşke fotoğrafı yayınlamasaydın' demiş bildi

Barcelona ile Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi A Spor'da değerlendiren yorumcu Levent Tüzemen, Arda Turan'ın İspanya'ya götürülmemesine tepki gösterdi.

Levent Tüzemen'in açıklamaları şöyle:

"KONUŞMANIN YÜZDE 75'İ BARCELONA ÖVGÜSÜYDÜ"

"Avrupa'da başarılı olan takımın hocası takımın başında yok. Domenec Torrent, bunca senedir antrenörlük yapmasına rağmen ilk kez Avrupa'da resmi maça çıkıyor. Dün Torrent'in basın toplantısını hayal kırıklığıyla izledim. Konuşmanın %75'i Barcelona övgüsüydü."

"ARDA, BARCELONA'YA NEDEN GÖTÜRÜLMEDİ?"

Türkiye'nin son dönemdeki marka değeri en yüksek oyuncusu Arda Turan. İyi bir bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitmişti başarılı oldu ardından Barcelona'ya transfer oldu. Böyle bir oyuncunun eli mi kırık? Ayağı mı kırık? Barcelona'ya neden götürülmedi?

"ONDAN MI KORKTULAR?"

Arda Turan, Galatasaray'ın takım kaptanı olarak o uçakta yer almalı ve Barcelona'ya gitmeliydi. Acaba Arda Turan'ın orada alacağı rol, birilerinin önüne mi geçecekti? Ondan mı korktular?

"HİÇBİR OYUNCU SAYGI GÖSTERMEZ"

Fatih Terim'de o fotoğraf konusunda Arda'ya 'keşke fotoğrafı yayınlamasaydın' demiş bildiğim kadarıyla. Arda orda hata yapmış olabilir ama elinizdeki en yüksek marka değerli oyuncuyu oraya götürmemek olmadı. Arda Turan'ın hattrick yaptığı maçta var Barcelona'da, Neymar ve Messi ile oynamışlığı var. Böyle bir oyuncu burda bırakılır mı? Siz nasıl dışlarsınız? Torrent, sen sahiplenmezsen oyuncu da seni sahiplenmez! Hiçbir oyuncu saygı göstermez."

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Son Dakika Spor Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın - Son Dakika
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