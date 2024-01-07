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Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan takımı Panathinaikos, 4 maçtır yenilmeyen Panetolikos'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri Andraz Sporar kaydetti. Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükselterek liderliğe yükseldi.

07.01.2024 - 20:32,  Güncelleme: 20:36
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Fatih Terim yönetimindeki Yunanistan takımı Panathinaikos, 4 maçtır yenilmeyen Panetolikos'u 2-1 mağlup etti.

TERİM'İN TAKIMI RAHAT KAZANDI

Ev sahibi Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golünü ise 90+2. dakikada eski Konyasporlu Levan Shengelia attı.

Fatih Terim bildiğiniz gibi! Yunanistan'da 2'de 2 yaptı

TERİM 2'DE 2 YAPTI

Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos'un ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı. Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. Panetolikos ise Aris'i ağırlayacak.

Fatih Terim bildiğiniz gibi! Yunanistan'da 2'de 2 yaptı
Fatih Terim yeni takımıyla 2\'de 2 yaptı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ender Kervancıoğlu: Fenerliler, beşiktaşlılar hep düşman ama kendileri yıllarca böyle bir teknik adamın hasretini duydular. Feneri 10 yıldır kimse şampiyon yapamadı. Jorge Jesusa cok güvendiler yine başaramadılar. Beşiktaş şenolla bi gaza geldi, artık şenol da ıskartaya cıktı. Trabzon tekrar abdullah avcının ipine sarıldı. Fatih terime paragöz diyenler siz yıllarca getirip kovduğunuz adamlara ödediğiniz tazminata bakın. Kupanın sapıyla da idare edin. Türkiyenin en büyüğü Fatih hoca. Yanıtla 35 16

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Son Dakika

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