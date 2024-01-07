Fatih Terim yeni takımıyla 2\'de 2 yaptı

Ender Kervancıoğlu:

Fenerliler, beşiktaşlılar hep düşman ama kendileri yıllarca böyle bir teknik adamın hasretini duydular. Feneri 10 yıldır kimse şampiyon yapamadı. Jorge Jesusa cok güvendiler yine başaramadılar. Beşiktaş şenolla bi gaza geldi, artık şenol da ıskartaya cıktı. Trabzon tekrar abdullah avcının ipine sarıldı. Fatih terime paragöz diyenler siz yıllarca getirip kovduğunuz adamlara ödediğiniz tazminata bakın. Kupanın sapıyla da idare edin. Türkiyenin en büyüğü Fatih hoca.