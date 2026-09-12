Fatih Terim, Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını locadan izledi

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum Futbol Kulübü- Batman Petrolspor maçını tribünden izledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor arasında Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Teknik Direktör Fatih Terim de takip etti. Terim, müsabakayı locadan izlerken, taraftarlar deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.