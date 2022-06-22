Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi - Son Dakika
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Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi

22.06.2022 22:43

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, 40. evlilik yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından eşiyle fotoğrafını paylaşarak romantik bir not düştü. Terim fotoğrafın altına, "Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

Fatih Terim ve Fulya Terim evliklerinin 40. yılını kutluyor. Fatih Terim, sosyal medya hesabından 40 yıl önceki evlilik fotoğrafını ve eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı '40 yıl önce 40 yıl sonra' notuyla paylaştı.

Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.

Fatih Terim'den 40. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım

"YİNE HAYATA GELSEM KAHVEMİ SENİNLE PAYLAŞMAK İSTERİM"

Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"

Fatih Terim'den 40. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım
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Kaynak: Snob Magazin

Fulya Terim, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi - Son Dakika
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