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Fatih Terim'den Zorbay Küçük açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Fatih Terim'den Zorbay Küçük açıklaması Açıklaması

19.12.2021 19:11
Fatih Terim'den Zorbay Küçük açıklaması Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın hakemi Zorbay Küçük'ten şikayetçi olacaklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın hakemi Zorbay Küçük'ten şikayetçi olacaklarını söyledi.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Terim, "Ben cezalı olduğum için aşağıda değildim. 15 dakika bekleyip aşağıya indim. İndiğim zaman koridorda bir şeyler olduğunu anladım. Yine maçın önüne geçen bir hakem performansı izlemiştik, son zamanlarda alışkın olduğumuz gibi." ifadelerini kullandı.

Sahada yaşanan olayları anlatan Fatih Terim, "Hakemin nasıl bir düşünce yapısıyla stada geldiği konusunda hiç fikrim yok. Maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımızın hakeme sınırlar içerisinde itirazları oldu. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakılsın. Bir nefret anı, bir kin gütme hali gibi bir vücut dili var. Bu esnada ağzından çıkan 'go ulan' sözü var. Kerem diyor ki 'hocam bize neden böyle konuşuyorsunuz?' anında sarı kart görüyor. Birkaç dakika sonra Kerem yine bunun sebebini sorduğunda hakem tarafından azarlanıyor. Enteresan olan şey o hakem kendinde bu haddi bulabiliyor. Devre arasında Kerem içeri giriyor ve bu konuyu anlatıyor. İkinci yarıya çıkarken Necati hoca 'benim oyuncuma nasıl bu şekilde konuşursunuz?' diyor. Hakem 'ben öyle bir şey demedim' diyor. Necati 'benim için oyuncumun beyanı esastır' deyince hakem 'senin oyuncun yalancı' cevabını veriyor." şeklinde konuştu.

Terim, "Biz bu hakemden adli makamlar düzeyinde ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Bugün buraya kulüp avukatlarımız gelecek ve olaya tanıklık eden herkesten yazılı beyan alacaklar. Biz bu yaklaşımı bu hareketleri hakemin yanına da kar bırakmayacağız. Bu diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler de şahit." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı ardından herkesin sessiz bir şekilde tünele yürüdüğünü aktaran Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Yolda hiçbir tahrik edecek herhangi bir söz yok, tam bir sessizlik var. Hakem, bizim soyunma odamızın önünde idare ekibimizden bir arkadaşımızın ilk olarak 24. dakikada uyardığı rakip kaleciye 99. dakikada sarı kart göstermesini kastederek 'hocam yarın gösterseydiniz kartı' sözüne 'bir dahaki maçta onu da yaparız' cevabını veriyor. Kendisinin bu kadar güçlü ve rahat olduğunu düşünüyor. Hakemler kartlarıyla konuşur, kurallarla konuşur. Madem bu kadar konuşmaya meraklısınız, maçlardan sonra çıkıp basın toplantısı yapsanıza. VAR kararlarını tartışsanıza."

Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Zorbay Küçük açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor


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