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Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik - Son Dakika

Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik

05.11.2021 00:32
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra açıklamalar yapan Fatih Terim, sarı-kırmızılıların gündeminde olan Rumen futbolcu Dennis Man için "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak ayında ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından konuştu. Deneyimli hoca basın toplantısında adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Rumen futbolcu Dennis Man'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY OLARAK BİZ İSTEDİK"

"Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak ayında ne olur bilmiyorum."

Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik

Lokomotiv Moskova, Fatih Terim, Galatasaray, Ocak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik - Son Dakika
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