Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından konuştu. Deneyimli hoca basın toplantısında adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Rumen futbolcu Dennis Man'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY OLARAK BİZ İSTEDİK"

"Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak ayında ne olur bilmiyorum."