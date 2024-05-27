Fatih Terim, Galatasaray\'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şampiyonluğu kutladı.

"HEPİNİZİN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Fatih Terim, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı kutladı. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;