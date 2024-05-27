Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Fatih Terim, Galatasaray\'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-Kırmızılıların 24. Süper Lig şampiyonluğunu kutladı. Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

27.05.2024 21:33
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şampiyonluğu kutladı.

"HEPİNİZİN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Fatih Terim, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı kutladı. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Sosyal Medya, Fatih Terim, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar Şimşek: GALATASARAYIN EFSANE BASKANI FATİH TERİM OLACAK YAKIŞIR. 9 5 Yanıtla
  • ferhat eser: kendisi Şenol güneşin çırağı olur :))) 2 4 Yanıtla
    Fehmi Kaya: feroş feroş maydanoz olmazsan olmaz yani 2 2 ferhat eser: fehmi ağa kızma gerçeği yazdım sadece 1 2
  • İsmail: İmparator 3 2 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK: bi yandan buruk şampiyon olmasaydıda matihime gün doğsa 0 0 Yanıtla

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