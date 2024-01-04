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Fatih Terim'in Panathinaikos'u ilk maçında galip - Son Dakika
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Fatih Terim'in Panathinaikos'u ilk maçında galip

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Terim, sakatlıklar nedeniyle eski Fenerbahçeli Arao'yu stoper olarak oynattı.

Fatih Terim\'in Panathinaikos\'u ilk maçında galip
04.01.2024 - 00:08,
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Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'un başında ilk maçına çıktı. 70 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Panathinaikos, PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk maçına çıktı. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında PAS Giannina ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Panagiotis Tsiaras yönetti. Karşılaşma Yunanistan'daki şiddet olayları sebebiyle seyircisiz oynandı. Maçların seyircisiz oynanması da 12 Şubat 2024'e kadar devam edileceği belirtildi.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmaya; Brignoli - Vagiannidis, Jedvaj, Mladenovic, Perez, Mancini, Vilhena, Arao, Ioannidis, Bernard ve Aitor 11'iyle çıktı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde rakibine üstünlük kuran Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'ta 25'inci dakikada Bernard'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fotis Ioannidis sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. Golden sonra Panathinaikos, üst üste etkili pozisyonlara girdi fakat bu pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıya Fatih Terim önderliğindeki Panathinaikos, 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Panathinaikos'ta bu kez Vilhena sahneye çıktı. 48'inci dakikada ceza yayından Tonny Vilhena'nın gelişine şutuyla fark 2'ye yükseldi: 2-0. Vilhena'nın golü sonrasında karşılaşmada tempo düşerken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Terim'in öğrencileri mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Panathinaikos, ligdeki 12'nci galibiyetini elde etti ve puanını 37'ye çıkararak haftayı 2'nci sırada tamamladı. PAS Giannina ise 9'uncu mağlubiyetini alarak 9 puanla son sırada kaldı.

FATİH TERİM, ESKİ FENERBAHÇELİ ARAO'YU STOPER OYNATTI

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, stoperlerden Bart Schenkeveld, Hördur Magnusson ve Erik Palmer-Brown'un sakatlıkları sebebiyle eski bir Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Willian Arao'yu stoper oynattı. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, takıma katılmadan önce yaşanan bu üç sakatlıktan dolayı stoper orjinli tek oyuncu olan Tin Jedvaj'ın yanında Willian Arao'yu tercih etti. Öte yandan Terim, PAS Giannina maçı kadrosunda 18 yaşındaki sol stoper Elton Fikaj'ı da dahil etti. Panathinaikos B ve U19 takımında oynayan Fikaj'ın kadroya alınmasının çok olumlu yansımalarının olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA
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