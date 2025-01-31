Fatih Terim'in Yılın Kareleri Seçimi - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'in Yılın Kareleri Seçimi

Fatih Terim, 2024 Yılın Kareleri oylamasında Mostar Köprüsü'ne ait fotoğrafı beğendi.

31.01.2025 10:46
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Suudi Arabistan'ın Al-Shabab ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih Terim, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğrafları dikkatle inceleyen deneyimli teknik adam, her sene olduğu gibi bu sene de birçok güzel fotoğraf olduğunun altını çizdi.

"Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in çektiği, Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20. yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerde meşalelerle yapılan atlayışın bulunduğu "Gece atlayışı" fotoğrafını çok beğendiğini belirten Terim, "Bu köprü yeniden inşa edildi. 90'lı yıllarda yıkılana kadar 4 ayrı yüzyıl boyunca ulusları birbirine bağlayan bir sembol olarak anıldı." ifadelerini kullandı.

Terim, Mostar Köprüsü'nün yer aldığı fotoğrafı seçmesindeki etkenleri de şöyle aktardı:

"Hem futbol oynadığım dönemde hem de sosyal yaşantımda Bosnalı birçok arkadaşım oldu. Kendimi de onlara hep yakın hissettim. Mostar'ın eskiden olduğu gibi dokusuna bağlı kalarak tekrar inşa edilmesi bir anlamda da savaşın ne kadar anlamsız olduğunu simgeliyor. O açıdan da çok önemli. Köprünün bugünkü durumu 'Eninde sonunda bu anlamsız savaş zaten bitecek.' anlamını da taşıyor. Tekrar eski güzelliğine kavuşmuş gibi görünüyor. Birkaç kez de gittiğim için kendimi çok yakın hissediyorum. O karedeki tüm kültürel unsurlarla beraber bu fotoğrafın beni etkilediğini söyleyebilirim. O yüzden seçimim Mostar Köprüsü."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in Yılın Kareleri Seçimi - Son Dakika

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