Fatih Terim, Kerem potansiyeli yakalayınca yönetime transfer talimatı verdi: Elinizi çabuk tutun

Galatasaray'da yönetim, Fatih Terim'in transfer için sıklıkla işaret ettiği Ocak ayı için çalışmalara başladı. Öncelikli hedefi hücuma veren sarı-kırmızılılarda gündemde Kosovaşlı genç yetenek Valmir Veliu var.

BEŞİKTAŞ DA GENÇ YILDIZI İSTİYOR

Şampiy10'un haberine göre; Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, Valmir Veliu'ya talip oldu. Teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili yönetime 'elinizi çabuk tutun' talimatı verirken tecrübeli antrenörün Kosovalı genç yetenekten Kerem Aktürkoğlu etkisi bekliyor. Öte yandan Sergen Yalçın da Cyle Larin'in olası ayrılığına karşın Ahmet Nur Çebi'ye Valmir Veliu'nun ismini verdi. Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasındaki Valmir Veliu savaşından kimin galip çıkacağı merak konusu.