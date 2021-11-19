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Fatih Terim, Kerem potansiyeli yakalayınca yönetime transfer talimatı verdi: Elinizi çabuk tutun - Son Dakika

Fatih Terim, Kerem potansiyeli yakalayınca yönetime transfer talimatı verdi: Elinizi çabuk tutun

19.11.2021 22:32
Fatih Terim, Kerem potansiyeli yakalayınca yönetime transfer talimatı verdi: Elinizi çabuk tutun

Galatasaray'da ara transfer dönmi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, FC Llapi forması giyen Valmir Veliu'nun kadroya dahil edilmesi için talimatı verdi. 21 yaşındaki genç futbolcudan Kerem Aktürkoğlu gibi bir yıldız yaratacağını düşünen Terim, yönetime "Elinizi çabuk tutun" dedi.

Galatasaray'da yönetim, Fatih Terim'in transfer için sıklıkla işaret ettiği Ocak ayı için çalışmalara başladı. Öncelikli hedefi hücuma veren sarı-kırmızılılarda gündemde Kosovaşlı genç yetenek Valmir Veliu var.

BEŞİKTAŞ DA GENÇ YILDIZI İSTİYOR

Şampiy10'un haberine göre; Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, Valmir Veliu'ya talip oldu. Teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili yönetime 'elinizi çabuk tutun' talimatı verirken tecrübeli antrenörün Kosovalı genç yetenekten Kerem Aktürkoğlu etkisi bekliyor. Öte yandan Sergen Yalçın da Cyle Larin'in olası ayrılığına karşın Ahmet Nur Çebi'ye Valmir Veliu'nun ismini verdi. Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasındaki Valmir Veliu savaşından kimin galip çıkacağı merak konusu.

Fatih Terim, Kerem potansiyeli yakalayınca yönetime transfer talimatı verdi: Elinizi çabuk tutun

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fatih Terim, Ocak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Kerem potansiyeli yakalayınca yönetime transfer talimatı verdi: Elinizi çabuk tutun - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim, Kerem potansiyeli yakalayınca yönetime transfer talimatı verdi: Elinizi çabuk tutun - Son Dakika
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