 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı

Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Terim, Giannina maçının hazırlıklarına başladı.

Fatih Terim, Panathinaikos\'un başında ilk antrenmanına çıktı
27.12.2023 - 21:01,
Abone Ol

Teknik Direktör Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı.

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde çalışmalara başladı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Ardından Giannina maçının hazırlıkları devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Panathinaikos, Fatih Terim, Antrenman, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı

Son Dakika
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43 Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 21:20:36. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement