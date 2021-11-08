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Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu - Son Dakika

Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu

08.11.2021 09:29

Dakika 63'te Emre Kılınç'ın yerine Feghouli'yi hazırlatan Terim, son anda değişiklikten vazgeçti. 5 dakika sonra ise Emre'nin hatalı geri pasında gol geldi. Terim kenarda çok sinirlendi. Emre'yi hemen oyundan aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük karşısında rotasyon yaptığına adeta pişman oldu. Terim'in sahaya sürdüğü ilk 11 adeta yokları oynadı.

Fatih Terim oyuncu değişikliği yapmadığına bin pişman oldu! Sinirden çılgına döndü

MOSTAFA VE FEGHOULİ HAMLESİ

Fatih Terim, 63'te Mohamed ve Feghouli'ye 'hazırlanın' talimatı verdi. Son anda kararından vazgeçip Mohamed'i sahaya sürdü, Feghouli'yi tuttu. Emre Kılınç'ın oyunda kalmasına karar verdi.

Fatih Terim oyuncu değişikliği yapmadığına bin pişman oldu! Sinirden çılgına döndü

PEŞİNDEN HATA

Oyunda tutulan Emre, 5 dakika sonra büyük hataya imza attı. Sakatlıktan yeni çıkan Emre, hatalı geri pasıyla topu rakibe verdi. Sonrasında Bertolacci güzel bir golle Karagümrük'ü öne geçirdi. Fatih Terim bu hotadan sonra hemen Emre'yi kenara aldı, Feghouli'yi oyuna dahil etti.

Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu

Emre Kılınç, Fatih Terim, Galatasaray, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu - Son Dakika Spor


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