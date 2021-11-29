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Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

29.11.2021 16:21

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşamını yitiren başkan Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, tarihe geçen çok sert atışmalar yaşamıştı. Fatih Terim cenazeye katıldı ve son vazifesini yerine getirdi.

Türk futbolunun en centilmen başkanlarından Mustafa Cengiz'e veda. Marmara İlahiyat Camii'ne siyaset, spor ve sanat dünyası akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu, Muharrem Kasapoğlu, Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir, Burak Elmas, Dursun Özbek, Faruk Süren, Adnan Polat, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Fernando Muslera, Göksel Gümüşdağ, Adil Gevrek ile Hamza Hamzaoğlu, hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı.

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TERİM DE GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de cenazeye katıldı. Cengiz'in başkanlığının son döneminde ikili arasında fırtınalar kopmuştu. Mustafa Cengiz son basın toplantısında Fatih Terim hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. Cengiz, "Bana bir geçmiş olsuna bile gelmedin, canım hocam" ifadelerini kullanmıştı. Terim, bugün Cengiz'i son yolculuğuna uğurlamaya katıldı.

Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Marmara İlahiyat Camii, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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