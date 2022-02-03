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Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika

Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek

03.02.2022 10:48

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medyadan hakaret ve beddua eden Mehmet Y., 22 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı, ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazdı. Yazılanı okuyunca hayrete düşen Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Fatih Terim ve kızına beddua eden şahsın cezası belli oldu

60 BİN LİRALIK DAVA AÇMIŞTI

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

22 BİN LİRA

Yaşanan olay sonrası 60 bin lira tazminat talebine bulunan baba-kızın açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Fatih Terim, Galatasaray, Buse Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika
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