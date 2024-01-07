Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Panetolikos\'u mağlup etti

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Panetolikos'u sahasında 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Terim, takımı başında 2'nci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Panathinaikos sahasında Panetolikos'u konuk etti. Apostolos Nikolaidis'teki karşılaşmayı hakem Vasilis Fotias yönetti. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89'uncu dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek sayısı ise 90+2'nci dakikada bir dönem Konyaspor forması da giyen Levan Shengelia'dan geldi. Bu sonucun ardından teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ikinci maçından da galip ayrıldı.

Panathinaikos, 13'üncü galibiyetini elde ederek puanını 40'a çıkardı ve maç fazlasıyla PAOK'un önünde liderlik koltuğuna oturdu. Panetolikos ise 9'uncu mağlubiyetini aldı ve 14 puanla 11'inci sırada haftayı tamamladı.