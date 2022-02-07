Üye Girişi
Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı - Son Dakika

Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı

07.02.2022 23:37

Galatasaray'da efsane olarak görülen fakat bu sezon aldığı arka arkaya kötü sonuçlardan sonra yolların ayrıldığı Fatih Terim'le ilgili İtalyan kulübü Fiorentina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fiorentina'nın sosyal medyadan, 2001 yılında İtalya Kupası'nda finale yükselmelerinin yıl dönümünde Fatih Terim'i paylaşılması yeni görev verileceği sinyali olarak algılandı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlardan sonra Galatasaray'ın gönderdiği Fatih Terim ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan olmak için çalışmalara başladığı öne sürülürken deneyimli hocayla ilgili İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Fiorentina'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TERİM'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Fiorentina, Terim'in 2001 yılında takımın başındayken İtalya Kupası'nda Milan'ı 2-0 yendiği maçtaki görselini paylaştı. Kulüp bu paylaşıma, "İtalya Kupası yarı final rövanş maçında menekşeler, AC Milan'ı 2-0 yenerek finale yükseldi" notunu düştü. Bu paylaşım, Terim'in yeniden Floransa ekibinin başına geçeceği mesajı verdiğine yoruldu.

Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafaları karıştırdı
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:19 NATO'da bir ilk! Stoltenberg'in yerine Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes geçeceği öne sürüldü
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 23:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement