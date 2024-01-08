 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu

Yunanistan Süper Ligi'nin 17. haftasında Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, Panetolikos'u 2-1 yendi. Yeşil beyazlılar, PAOK'un Aris'e kaybetmesiyle ligin yeni lideri oldu.

08.01.2024 - 09:22,  Güncelleme: 09:27
Abone Ol

Yunanistan takımı Panathinaikos'un başına geçen deneyimli antrenör Fatih Terim iki maçından da galip ayrıldı.

TERİM'İN TAKIMI RAHAT KAZANDI

Dün akşam Stadio Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda Panetolikos'u ağırlayan Panathinaikos, rakibini 2-1 mağlup etti. Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar atarken, konuk takımın tek golü 90+2. dakikada Levan Shengelia'dan geldi.

LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

Gecenin diğer maçında ise PAOK deplasmanda Aris Saloniki'ye 2-1 mağlup olarak 8 hafta sonra mağlup oldu ve 38 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ergün DEMİR: ihiih Yanıtla 0 0

Panathinakos, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan genç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 09:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement