Fatih Terim'den Hull City açıklaması: Türk'ü her yerde desteklerim

09.05.2026 17:22
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City hakkında açıklamalarda bulundu. Türk'ü her yerde destekleyeceğini belirten Fatih Terim, "Bir Türk iş insanı ve spor insanı, İngiltere'de önce Wembley'i, ümit ediyorum ondan sonra da Premier Lig'i kazanır. Bu çok önemli bir şey. Misafirperverliklerini bugün de gördüm. Bir Türk'ü ben nerede görsem desteklerim'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Arda Turan'ın teknik adamlık kariyerini gururla takip ettiğini söyledi. İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında Hull City-Millwall maçını izleyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ARDA İLE BERABERLİĞİMİZ HİÇ DURMADI"

Arda Turan'ın başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Terim, "Arda ile çocukluğundan beri beraber gidilen bir yol var. Genç takım, A takım, milli takım derken şimdi de meslektaşımız. İnsan huşu içerisinde gururla seyrediyor. Arda ile bu beraberlik hiçbir zaman durmadı. Hep devam eden bir şey. Hayat da durmadığı için herkes belirli bir yere gelince yolunu seçmek zorunda. O da kendisini futbolun bu tarafına adadı. O yüzden tabii ki çok yakından takip ediyorum." diye konuştu.

"KENDİNE HAS BİR STİLİ VAR"

Terim, Arda Turan'ın kendisine benzetilmesiyle ilgili soruya, "Bu konu uzun yıllardır konuşulan bir konu. Kendine has bir stili var, kendine has bir oyun felsefesi var. Muhakkak ki aldıkları olmuştur. Olmalıdır da zaten, çok uzun bir dönem beraber çalıştık. O da zaten samimiyetle söylüyor." yanıtını verdi.

"TÜRK'Ü BEN NEREDE GÖRSEM DESTEKLERİM"

Fatih Terim, Premier Lig yolunda play-off mücadelesi veren Hull City'nin başarılı olmasını dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir Türk iş insanı ve spor insanı, İngiltere'de önce Wembley'i, ümit ediyorum ondan sonra da Premier Lig'i kazanır. Bu çok önemli bir şey. Misafirperverliklerini bugün de gördüm. Bir Türk'ü ben nerede görsem desteklerim, nerede görsem giderim. Çünkü gerek ay-yıldız göğsümüzde oynarken, gerek dünyaya kafa tutan milli takımın hocalığını yaptığımız için ay-yıldız bizim çok başka bir şey ifade eder. Hull City son zamanlarda atılım içindeydi. Aynı konuda Ipswich Town'ın yönetim kurulundaki bizim arkadaşımız Berke Bakay, onlar direkt Premier Lig'e çıktılar. Onları da buradan tebrik ediyorum, çok gurur duyuyorum. Premier Lig takımının yönetim kurulunda önemli bir yeri var. Uzun yıllardır belki de hasretini çektiğimiz Türk insanının dışarıdaki dayanışmasının en azından futbolda yapabiliriz diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

