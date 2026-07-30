Fatih Terim\'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Portekizli yıldız Rafael Leao’yu kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer rekabeti kızışırken, İtalyan basınından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir iddia geldi.

GALATASARAY ANLAŞTI İDDİASI

Gece geç saatlerde geçilen haberlere göre; Galatasaray, Portekizli yıldız ile kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı yönetimin Milan’a sunduğu 50 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin, direkt bonservis bedeline dönüştürülmesi halinde bu transferin tamamlanacağı ifade edildi.

FATİH TERİM'DEN LEAO AÇIKLAMASI

Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından, Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim’in Portekizli kanat oyuncusu hakkında 3 yıl önce söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Mart 2023’te İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’a röportaj veren Fatih Terim, Leao hakkında konuşarak, "Leao’nun hızına hayranım. 100 milyon Euro'nun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda Leao her şeye değer. Eğer sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, takıma ilk alacağım isim Leao olurdu." ifadelerini kullanmıştı.