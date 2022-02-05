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Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment: Ümraniyespor ile anlaştık - Son Dakika

Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment: Ümraniyespor ile anlaştık

05.02.2022 14:05
Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment: Ümraniyespor ile anlaştık

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü kadrosuna kattı.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye karşı forma giyen ve 1 de gol atan genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de Olimpiakos'a karşı da forma şansı buldu. Erol Bulut döneminde de sarı lacivertli formayı terleten iki yönlü orta saha oyuncusu Ümraniyespor'a 2.5 yıllık imza attı. Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment, "İki taraf için hayırlı olsun" dedi.


- İstanbul
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Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment: Ümraniyespor ile anlaştık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment: Ümraniyespor ile anlaştık - Son Dakika
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