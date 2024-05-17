Fatma Damla Altın, Japonya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatma Damla Altın, Japonya'da bronz madalya kazandı

Fatma Damla Altın, Japonya\'da bronz madalya kazandı

Japonya'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, T20 kadınlar uzun atlama kategorisinde 5.43 metrelik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Türkiye rekoru kıran Reyhan Taşdelen ise 5.42 metrelik derecesiyle 5. sırada yer aldı. Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Damla Gümüşkaya, milli sporcuları tebrik etti.

17.05.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki şampiyonanın ilk gününde T20 kadınlar uzun atlama kategorisinde piste çıkan Fatma Damla Altın, 5.43 metrelik atlayışıyla dünya üçüncülüğünü elde etti.

Milli sporcu Reyhan Taşdelen 5.42 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 5'inci sırada yer aldı.

Bu arada organizasyonu takip eden Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Damla Gümüşkaya, milli sporcuları tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Fatma Damla Altın ile tarihi bir madalya kazandık. Fatma Damla Altın, Virtüs Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalyalar kazanmış, rekorlar kırmıştı. Tek eksiği IPC Paralimpik Dünya Şampiyonası madalyası kazanmaktı. Fatma Damla, para atletizm dünya şampiyonasında ülkemize ilk madalyayı kazandırmış oldu. Daha 17 yaşında Türkiye rekoru kıran ve dünya 5'incisi olan Reyhan Taşdelen'i de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Birol Aydın, Taşdelen, Türkiye, Japonya, Nagoya, Dünya, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatma Damla Altın, Japonya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Fatma Damla Altın, Japonya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement