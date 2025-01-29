Fatmagül Çevik'ten Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
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Fatmagül Çevik'ten Altın Madalya Hedefi

Fatmagül Çevik\'ten Altın Madalya Hedefi

Isparta'nın milli haltercisi Fatmagül Çevik, Türkiye Şampiyonu oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda altın hedefliyor.

29.01.2025 13:19
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Isparta Belediyesi Kulübü milli sporcusu Fatmagül Çevik, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda birinci olduğunu belirterek, nisanda Moldova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini söyledi.

Çevik, gazetecilere, Ankara'da 31 ilden 410 sporcunun katıldığı müsabakada koparmada 95, silkmede 120 kilogram kaldırarak toplamda 215 kilogram ile Türkiye Şampiyonu olduğunu kaydetti.

Disiplinli ve özverili çalışma ile bu başarıya ulaştığını dile getiren Çevik, antrenmanlara ara vermediğini, Ankara'dan döner dönmez yeni müsabakalar için çalışmalara başladığını belirtti.

Daha önce 1 Dünya, 3 Avrupa Şampiyonluğu bulunduğunu aktaran Çevik, "2025 yılına Türkiye Şampiyonluğu ile başladım. Nisanda Moldova'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanıyorum. Buradan da altın madalya ile dönmek istiyorum." dedi.

Çevik, gençlere en az bir branşta spor yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Milli sporcu Çevik'in antrenörü Ferit Şen de sporcusuyla gurur duyduklarını söyledi.

Çevik'ten Moldova'daki Avrupa Şampiyonluğu'ndan da altın madalya beklediklerini dile getiren Şen, "Fatmagül, Isparta'nın altın çocuğu olarak anılıyor. Elinden gelenin en iyisini yaparak bizleri gururlandırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Isparta Belediyesi, Avrupa Şampiyonası, Moldova, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatmagül Çevik'ten Altın Madalya Hedefi - Son Dakika

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