Başkan Başdeğirmen: "Fatmagül'den birincilik dışında başka derece beklemiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başkan Başdeğirmen: "Fatmagül'den birincilik dışında başka derece beklemiyorum"

Başkan Başdeğirmen: "Fatmagül\'den birincilik dışında başka derece beklemiyorum"
03.02.2026 15:07  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı'ndan Fatmagül Çevik, Tokat'ta düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 86 kilo kategorisinde toplam 223 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Takım, turnuvadan 5 derece ile döndü.

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Milli Sporcusu Fatmagül Çevik, Tokat'ta düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 86 kilo kategorisinde toplam 223 kilo kaldırarak bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu. Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı'nın turnuvaya 10 sporcu ile katıldığını ve 5 derece elde ettiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm sporcuları kutladı.

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, 27 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlendi. Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı, turnuvaya 10 sporcu ile katılırken, 2 birincilik, 2 ikincilik ve bir de üçüncülük dereceleri elde etti. Şampiyonaya katılan Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Milli Sporcusu Fatmagül Çevik, +86 kilo kategorisinde toplam 223 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Daha önce dünya şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonlukları da bulunan Fatmagül Çevik, antrenörü Ferit Şen ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Şükrü Başdeğirmen: "Harika işler yapıyorlar"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi Spor Kulübü'nün birçok spor dalında sporcuları bulunduğunu ifade ederek, "Sporcularımız dönem dönem çok güzel sonuçlar alıyorlar ve Isparta Belediyesi adına çıkılan müsabakalarda çok güzel derecelerle dönüyorlar. Fatmagül Çevik'le beraberiz. Halterde Fatmagül Çevik'in başarıları klasiğe döndü. Antrenörüyle beraber çok güzel sonuçlar alıyorlar. Harika işler yapıyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Ben artık Fatmagül'den birinciliğin dışında başka bir şey beklemiyorum. Dünya müsabakalarından birinci olarak geliyor, Avrupa'dan birinci olarak geliyor, Türkiye'deki müsabakalarda da birinci oluyor. Bu durumdan mutluyuz, gururluyuz. Ülke dışında ülkemizi, ülke içinde Isparta'mızı hep en yükseklere taşıyor. Bu anlamda antrenörümüze ve Fatmagül'e teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar mutlaka hedefte. Temmuz'da Isparta'da yapılacak müsabakalarda da güzel dereceler aldıktan sonra inşallah olimpiyata katılacak. Orada da ülkemizin ismini duyurarak Türk Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacağı inancındayım" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tokat'taki şampiyonaya Isparta Belediyesi Spor Kulübü'nden 10 sporcunun katıldığını ve 5'inin derece elde ettiğini söyledi. Turnuvada 2 birincilik, 2 ikincilik ve bir de üçüncülük dereceleri alındığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Isparta adına memnuniyetimi belirterek, teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Başdeğirmen: 'Fatmagül'den birincilik dışında başka derece beklemiyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:22:42. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Başdeğirmen: "Fatmagül'den birincilik dışında başka derece beklemiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.