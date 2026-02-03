Başkan Başdeğirmen: "Fatmagül\'den birincilik dışında başka derece beklemiyorum"

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Milli Sporcusu Fatmagül Çevik, Tokat'ta düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 86 kilo kategorisinde toplam 223 kilo kaldırarak bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu. Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı'nın turnuvaya 10 sporcu ile katıldığını ve 5 derece elde ettiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm sporcuları kutladı.

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, 27 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlendi. Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı, turnuvaya 10 sporcu ile katılırken, 2 birincilik, 2 ikincilik ve bir de üçüncülük dereceleri elde etti. Şampiyonaya katılan Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Milli Sporcusu Fatmagül Çevik, +86 kilo kategorisinde toplam 223 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Daha önce dünya şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonlukları da bulunan Fatmagül Çevik, antrenörü Ferit Şen ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Şükrü Başdeğirmen: "Harika işler yapıyorlar"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi Spor Kulübü'nün birçok spor dalında sporcuları bulunduğunu ifade ederek, "Sporcularımız dönem dönem çok güzel sonuçlar alıyorlar ve Isparta Belediyesi adına çıkılan müsabakalarda çok güzel derecelerle dönüyorlar. Fatmagül Çevik'le beraberiz. Halterde Fatmagül Çevik'in başarıları klasiğe döndü. Antrenörüyle beraber çok güzel sonuçlar alıyorlar. Harika işler yapıyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Ben artık Fatmagül'den birinciliğin dışında başka bir şey beklemiyorum. Dünya müsabakalarından birinci olarak geliyor, Avrupa'dan birinci olarak geliyor, Türkiye'deki müsabakalarda da birinci oluyor. Bu durumdan mutluyuz, gururluyuz. Ülke dışında ülkemizi, ülke içinde Isparta'mızı hep en yükseklere taşıyor. Bu anlamda antrenörümüze ve Fatmagül'e teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar mutlaka hedefte. Temmuz'da Isparta'da yapılacak müsabakalarda da güzel dereceler aldıktan sonra inşallah olimpiyata katılacak. Orada da ülkemizin ismini duyurarak Türk Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacağı inancındayım" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tokat'taki şampiyonaya Isparta Belediyesi Spor Kulübü'nden 10 sporcunun katıldığını ve 5'inin derece elde ettiğini söyledi. Turnuvada 2 birincilik, 2 ikincilik ve bir de üçüncülük dereceleri alındığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Isparta adına memnuniyetimi belirterek, teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - ISPARTA