Fatsa Belediyespor, Gemlik Sümerbey ve Malatya Yeşilyurtspor 3. Lig'de lider oldu

Nesine 3. Lig'de sona eren 4. hafta maçlarının ardından 1. Grup'da Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey, 3. Grup'ta ise Malatya Yeşilyurtspor liderliği devraldı.

1. Grup'ta yedişer puanı bulunan lider Pazarspor ile averajla ikinci sırada yer alan Küçükçekmece Sinopspor, haftayı yenilgiyle kapattı. İkişer puan gerisindeki takipçilerinden Ordurspor 1967 ve Fatsa Belediyespor ile kazanarak puanlarını 8'e çıkardı. İki Ordu temsilcisinden Fatsa Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

2. Grup'ta lider Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor karşısında 7-1'lik farklı bir mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı. Dokuz puanla ikinci sırada bulunan Gemlik Sümerbey ise sahasında Bursa Yıldırımspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Bu sonucun ardından Gemlik temsilcisi liderliğe yükseldi.

3. Grup'ta ise Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor, Niğde Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor, 4'te 4 yaparak yollarına kayıpsız devam etti. Sahasında Adanaspor'u 8-0 yenen Malatya temsilcisi, averajla liderliğe yükseldi. Haftaya lider giren Bitlis 1916 ise yenilerek 7. sıraya geriledi.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup: