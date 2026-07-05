Fatsa'da Off-Road Yarışları Heyecanı - Son Dakika
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Fatsa'da Off-Road Yarışları Heyecanı

05.07.2026 18:23
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Fatsa'da düzenlenen off-road yarışlarında, 20 araç çamur etapta kıyasıya mücadele etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen off-road yarışları, çamur etapta yaşanan kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Fatsa Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda, özel olarak hazırlanan çamur parkurunda yarışan pilotlar, etapları en kısa sürede tamamlayabilmek için mücadele etti. Çamur, su geçişleri ve teknik engellerin yer aldığı parkur, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar da yarışlara yoğun ilgi gösterdi.

Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı İsa Duru, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Sekiz farklı ilden gelen 20 araç, özel olarak hazırlanan etapta mücadele etti. Sporcularımız centilmence yarışırken, izleyiciler de unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Kulüp olarak organizasyonumuza katılan tüm pilotlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Sekiz ilden 20 aracın katıldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne olurken, yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatsa'da Off-Road Yarışları Heyecanı - Son Dakika

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