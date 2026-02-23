FBI Başkanı ABD Buz Hokeyi Takımı\'nın altın madalya almasını kutladı

ABD Buz Hokeyi Takımı'nın altın madalya kazanmasının ardından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. FBI Başkanı Kash Patel, zafer sonrası soyunma odasına giderek kutlamalara katıldı.

ALTIN MADALYA SONRASI COŞKU

Takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. FBI Başkanı Patel'in de oyuncuların arasına katılarak eğlenceye ortak olduğu anlar kameralara yansıdı. Sporcularla birlikte kutlama yapan Patel'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.